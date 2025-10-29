24 Канал детальніше розповість про причини скандалу, що стався, реакцію мережі та відомих українців. А також реакцію самого бренду та Єви Коршик.

До слова Полякова поскаржилась EBU на Суспільне: чи справді мовник порушує правила Євробачення

Колаборація, що спровокувала тонну хейту

Єва Коршик знялась у фотосесії для нової колекції українського бренду BAZHANE – TASTE OF LIFE, що натхненна естетикою стриманої розкоші.

Колекція швидко привернула увагу мережі, однак не з позитивного боку. У соціальних мережах, особливо у Threads з'явилось безліч дописів та коментарів з думками про те, що вибір Єви Коршик як представниці бренду був невдалий та недоречний.

У соцмережах насамперед згадують фото Єви Коршик, яке та зробила у підлітковому віці у світшоті з написом "Я русский" та на тлі прапора так званої самопроголошеної "ЛНР".



Єва Коршик у 2014 році / Фото з соцмереж

Однак не тільки через це критикують блогерку. Під час повномасштабної війни вона також потрапляла у скандали: контент російською мовою, потрапляння у "Миротворець", інтерв'ю з одіозним репером Kyivstoner та бітмейкером Palagin (що продовжує співпрацювати з росіянами), проросійські наративи у роликах та інтерв'ю й багато іншого.

"Після нової колаборації стало зрозуміло, як вони бачать свою цільову аудиторію. І я точно не хочу бути серед них";

"BAZHANE зробили колабу з фанаткою "ЛНР", яка має фото на фоні їхнього прапора. Говорить російською, має контент російською. Що треба зробити з цим брендом? Правильно, незворотньо кенселити";

"Є колаби, які я не розумію. Це BAZHANE і Єва Коршик. Як може людина, яка не живе в Україні бути амбасадором, рекламувати old money, якого навіть немає в Україні, бо в нас все забирали";

"Я не знаю жодної людини яка в підлітковому віці творила таке. Це зовсім інший рівень свідомості, не вірю що такі люди міняються";

"Невже не знайшлось нормальної блогерки, з адекватною позицією, яка не пилить контент 50% українською і 50% російською, яка тусується з Алхім…";

Але важливо зазначити, що багато хто заступився за Єву Коршик. Деяким користувачам здається, що варто звертати увагу насамперед на теперішні дії блогерки, її підтримку армії та розвиток україномовного ютубу.

"Єва 100 разів вже розказувала за те фото, вона була дитиною, і це було х*р зна коли, зараз вона допомагає армії та країні, знімає якісний, цікавий контент українською мовою. Люди, займіться своїм життям";

"Шокована з людей, об***ати Єву Коршик з BAZHANE за фото, зроблене 100 років тому. Ви настільки ображені, що одні чогось досягли, а ви нуль по життю?";

"Їй було 14 років, позиція людини в цьому віці – позиція батьків і вплив оточення";

Хто з публічних осіб висловився?

Олена Мандзюк

Блогерка зізналась, що багато років була клієнткою бренду, але цього разу виявилась розчарована байдужістю щодо героїні компанії.

Дуже чекаю хоча б якоїсь комунікації та пояснення, чому в такі важкі часи для українців, коли кожен повинен докладати всіх зусиль для захисту всього українського, бренд обирає людину з проросійськими цінностями та діяльністю,

– написала Мандзюк.



Позиція Мандзюк / Скриншот з інстаграму

Аліна Михайлова

На думку офіцерки ЗСУ, якщо свого часу людина робила фото з прапором так званого "ЛНР", то її свідомість не може з'явитися нізвідки.

Кожна дія в житті, яку чинить людина – це її шлях і її вибір. Дружити з росіянами й захищати проросійських кентів-блогерів, тягнути в наш інфопростір російські наративи, чоловік, який з***вся за кордон, база "Миротворця"… От серйозно. З усіх блогерів, моделей ви обрали цей зашквар? - висловилась Аліна Михайлова.

Вона додала, що в Україні сотні красивих жінок, які б наповнили колекцію бренду не тільки красою, але й сильною позицією.

Як Єва Коршик прокоментувала критику?

Після хвилі критики Єва Коршик вийшла на зв'язок та опублікувала кілька відео, щоб прояснити свою позицію.

Я українка. Я народилась у маленькому містечку Щастя, що на Луганщині. Я українська блогерка, створюю контент українською мовою, плачу податки в Україні й постійно доначу. Відкриваю збори, допомагаю закривати збори своїм друзям та колегам і працю над тим, щоб розвивати український публічний простір як блогер,

– підкреслила блогерка.

Єва Коршик додала, що говоритиме саме про свою помилку, якої колись припустилась. Вона наголосила, що була дуже зросійщена й справді зробила сумнозвісне фото на тлі прапора так званого "ЛНР". За словами блогерки, тоді вона була 14-річною дитиною під впливом ворожої пропаганди.

Єва додала уривки зі своїх інших відео, де називає знімок своєю "найбільшою помилкою в житті" і пояснює, чому зробила його. Але додала, що готова ще раз прокоментувати свою позицію для нової аудиторії. Блогерка зазначила, що всі ці роки робить все для того, щоб демонструвати справжню проукраїнську позицію.

Фото мене у підлітковому віці, бувши під російською пропагандою, немає нічого спільного зі мною сьогодні. Свою позицію, погляди, сторону, я обрала чітко і всіляко допомагаю особисто та інформаційно нашій країні. Хочу ще раз попросити вибачення перед усіма, кого моє фото, мій вчинок з минулого, мій образити, зачепити або приніс біль. Я буду нести за це відповідальність до кінця свого життя,

– сказала Єва Коршик.

Єва Коршик про скандальне фото та свою позицію: відео

Дроп зняли з продажу: офіційна реакція бренду

Після хвилі обурення у соціальних мережах бренд BAZHANE відреагував на критику. На сторінці видалили фотосесію спільної компанії з Євою Коршик та повідомили, що лімітований осінній дроп з блогеркою знято з продажу.

Про це сповістила й сама Єва Коршик. Вона додала, що кошти з гонорару, який отримала з цієї співпраці, скерує на допомогу армії.