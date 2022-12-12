Європейський союз продовжує впроваджувати санкції проти Росії та її громадян, які виступають за тероризм. У ЗМІ обговорюють новий пакет, який може стосуватися російських знаменитостей та пропагандистів.

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ЄС планує санкції проти пропагандистів

У проєкт нових санкційних списків планують включити:

пропагандиста Бориса Корчевнікова,

режисера Микиту Міхалкова,

співака Григорія Лепса,

пропагандистку Марину Кім,

письменника Сергія Міхєєва,

письменника Дмитра Пучка.

У документах "проходяться" по кожному з фігурантів. Наприклад, вказують, що Борис Корчевніков публікує в соціальних мережах інформацію, яка нав'язує людям асоціації Заходу та України з "безбожжям" і дияволом. Тоді як Міхєєв розповідає про необхідність так званої "денацифікації" і прославляє "русскій мір".

ЄС також планує заморозити активи й перестати видавати візи членам родини Ковальчуків – вони володіють певними ЗМІ й дружать з Путіним.

П'ятьох власників російських ЗМІ хочуть притягнути до відповідальності. А в таких телеканалах як НТВ/НТВ Мир, Россия 1 і РЕН ТВ планують відкликати ліцензії на мовлення в країнах ЄС.

У ЄС додають, що всі ці особи у "грубому спотворенні та маніпулюванні фактами" хочуть виправдати війну Росії проти України та дестабілізувати країни союзу. Це є "значною і прямою загрозою громадському порядку та безпеці Союзу".

Нагадаємо, РНБО і Володимир Зеленський ввели в дію санкції проти російських артисток, які підтримали війну в Україні, серед яких Ані Лорак, Тодоренко, Повалій та багато інших "селебріті". У зірок заберуть всі державні нагороди, заблокують активи – ці та інші обмеження діятимуть 5 років.