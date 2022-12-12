Коля Сєрга разом з "Культурним десантом" і талановитими художниками у звільнених містах не тільки підтримували мешканців, але й замальовували муралами сліди російської агресії. Так багато патріотичних стінописів з'явилося в Ізюмі.

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Коля Сєрга показав графіті в Ізюмі

Та днями Коля Сєрга показав, що невідомі знищили графіті в Ізюмі – на малюнку була назва міста в патріотичних барвах. Він емоційно висловився про вандалів.

Ватні вандали знищили в Ізюмі графіті із патріотичним написом "Ізюм", який намалювали в складі руху "стіни культури". Але, ті вср*ті "ждуни", напевно, не розуміють, що український дух тільки загартовується у супротиві,

– поділився артист.



Зруйноване графіті / Фото з інстаграму Колі Сєрги

Коля Сєрга поділився, що на тому ж місці створили новий стінопис – але ще більший, а тому недосяжний для вандалів. "Бо в них з інструментів є тільки тупа голова і десять метрів розбігу для її застосування. Ізюм – це Україна, baby. Хто не згоден – в дупу. А дупа від Ізюма це десь 100 кілометрів на північ", – додав Сєрга, натякаючи на Росію.



Новий мурал / Фото з інстаграму Колі Сєрги

Чому створювались стінописи

Додамо, що Коля Сєрга раніше теж розповідав про українців з деокупованих міст. Раніше він вважав, що там справді багато проросійськи налаштованих людей. Але насправді все трохи по-іншому.

"Ми коли приїхали туди і почали спілкуватися, зрозуміли, що ця статистика базується на тому, що пів року люди були під тотальною окупацією. Ми знаємо, наскільки сильно Росія працює в напрямку пропаганди. Тому дійсно, вони зараз не розуміють до кінця, хто є ворог. Не всі розуміють, хто є ворог".

Саме з тією метою, – щоб нагадати українцям, хто їхній друг, Коля Сєрга й виступив з ідеєю патріотичних стінописів у містах.