Европейский союз продолжает вводить санкции против России и ее граждан, выступающих за терроризм. В СМИ обсуждается новый пакет, который может касаться российских знаменитостей и пропагандистов.

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ЕС планирует санкции против пропагандистов

В проект новых санкционных списков планируется включить:

пропагандиста Бориса Корчевникова,

режиссера Никиту Михалкова,

певца Григория Лепса,

пропагандистку Марину Ким,

писателя Сергея Михеева,

писателя Дмитрия Пучко.

В документах "проходятся" по каждому из фигурантов. К примеру, указывают, что Борис Корчевников публикует в социальных сетях информацию, навязывающую людям ассоциации Запада и Украины с "безбожием" и дьяволом. В то время как Михеев рассказывает о необходимости так называемой "денацификации" и прославляет "русский мир".

ЕС также планирует заморозить активы и перестать выдавать визы членам семьи Ковальчуков – они владеют определенными СМИ и дружат с Путиным.

Пятерых владельцев российских СМИ хотят привлечь к ответственности. А в таких телеканалах как НТВ/НТВ Мир, Россия 1 и РЕН ТВ планируют отобрать лицензии на вещание в странах ЕС.

В ЕС добавляют, что все эти лица в "грубом искажении и манипулировании фактами" хотят оправдать войну России против Украины и дестабилизировать страны союза. Это "значительная и прямая угроза общественному порядку и безопасности Союза".

Напомним, СНБО и Владимир Зеленский ввели в действие санкции против российских артисток, поддержавших войну в Украине, среди которых Ани Лорак, Тодоренко, Повалий и многие другие "селебриты". У звезд заберут все государственные награды, заблокируют активы – эти и другие ограничения будут действовать 5 лет.