Европейский союз продолжает вводить санкции против России и ее граждан, выступающих за терроризм. В СМИ обсуждается новый пакет, который может касаться российских знаменитостей и пропагандистов.
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ЕС планирует санкции против пропагандистов
В проект новых санкционных списков планируется включить:
- пропагандиста Бориса Корчевникова,
- режиссера Никиту Михалкова,
- певца Григория Лепса,
- пропагандистку Марину Ким,
- писателя Сергея Михеева,
- писателя Дмитрия Пучко.
В документах "проходятся" по каждому из фигурантов. К примеру, указывают, что Борис Корчевников публикует в социальных сетях информацию, навязывающую людям ассоциации Запада и Украины с "безбожием" и дьяволом. В то время как Михеев рассказывает о необходимости так называемой "денацификации" и прославляет "русский мир".
ЕС также планирует заморозить активы и перестать выдавать визы членам семьи Ковальчуков – они владеют определенными СМИ и дружат с Путиным.
Пятерых владельцев российских СМИ хотят привлечь к ответственности. А в таких телеканалах как НТВ/НТВ Мир, Россия 1 и РЕН ТВ планируют отобрать лицензии на вещание в странах ЕС.
В ЕС добавляют, что все эти лица в "грубом искажении и манипулировании фактами" хотят оправдать войну России против Украины и дестабилизировать страны союза. Это "значительная и прямая угроза общественному порядку и безопасности Союза".