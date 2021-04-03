Напередодні Великодня королева Єлизавета ІІ вперше за довгий час зустрілася зі старшим сином принцом Чарльзом. Разом вони прогулялися садами Фрогмор-гаус, розташованого неподалік від Віндзорського замку.

Букінгемський палац поділився двома зворушливими фото, зробленими під час рідкісної прогулянки. Автором кадрів став королівський фотограф Кріс Джексон. Це перші спільні світлини Її Величності та принца Уельського після виходу сенсаційного інтерв'ю Гаррі та Меган.

Читайте також Королева Єлизавета II вийшла у світ у яскравому образі: фото в салатовому пальті

Судячи з оприлюднених кадрів, вони гуляли садами Фрогмор-гаус серед розквітлих дерев і нарцисів у доброму гуморі. Для другого виходу за останній тиждень 94-річна королева Єлизавета ІІ обрала темно-зелене пальто, одну з фірмових хусток з квітковим принтом і теплі в'язані рукавички.

Тоді як 72-річний спадкоємець престолу принц Чарльз не зрадив улюбленому класичному стилю. На ньому довге пальто карамельного кольору, світло-блакитна сорочка, краватка та сірі штани.

"Королева та принц Уельський насолоджуються прогулянкою на території Фрогмор-гаус, Віндзор. Ці світлини оприлюднені з нагоди святкування Великодніх вихідних", – йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Додамо, ще в листопаді минулого року Меган Маркл і принц Гаррі віддали свій маєток Фрогмор-гаус принцесі Євгенії та Джеку Бруксбенку. Заміську резиденцію пара отримала в подарунок від Її Величності напередодні весілля й передала королівському подружжю незадовго до поповненням в сім'ї.

Після народження первістка Августа Філіпа принцеса Євгенія оселилася саме у Фрогмор-гаус. Тож можна припустити, що королева Єлизавета ІІ і принц Чарльз зустрілися в садах королівської резиденції, аби побачити новонародженого онука.