Накануне Пасхи королева Елизавета II впервые за долгое время встретилась со старшим сыном принцем Чарльзом. Вместе они прогулялись по садам Фрогмор-хаус, расположенного неподалеку от Виндзорского замка.

Букингемский дворец поделился двумя трогательными фото, сделанными во время редкой прогулки. Автором кадров стал королевский фотограф Крис Джексон. Это первые совместные фотографии Ее Величества и принца Уэльского после выхода сенсационного интервью Гарри и Меган.

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Судя по обнародованным кадрам, они гуляли по садам Фрогмор-хаус среди цветущих деревьев и нарциссов в хорошем настроении. Для второго выхода за последнюю неделю 94-летняя королева Елизавета II выбрала темно-зеленое пальто, один из фирменных платков с цветочным принтом и теплые вязаные перчатки.

Тогда как 72-летний наследник престола принц Чарльз не изменил любимому классическому стилю. На нем длинное пальто карамельного цвета, светло-голубая рубашка, галстук и серые брюки.

"Королева и принц Уэльский наслаждаются прогулкой на территории Фрогмор-хаус, Виндзор. Эти фотографии обнародованы по случаю празднования Пасхальных выходных", – говорится в сообщении Букингемского дворца.

Добавим, еще в ноябре прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отдали свое имение Фрогмор-Хаус принцессе Евгении и Джеку Бруксбэнку. Загородную резиденцию пара получила в подарок от Ее Величества накануне свадьбы и передала королевской чете незадолго до пополнением в семье.

После рождения первенца Августа Филиппа принцесса Евгения поселилась именно во Фрогмор-Гаусс. Поэтому можно предположить, что королева Елизавета II и принц Чарльз встретились в садах королевской резиденции, чтобы увидеть новорожденного внука.