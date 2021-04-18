Королева Єлизавета II залишила на труні принца Філіпа рукописну записку з милим прізвиськом

17 квітня королева Єлизавета II попрощалася з коханим принцом Філіпом. На труні чоловіка вона залишила зворушливу рукописну записку, яку підписала прізвиськом "Лілібет", що отримала в дитинстві.

Смерть принца Філіпа залишила в житті Єлизавети II величезну пустоту. На похороні вона була дуже стійкою, однак сум не вдалося приховати. Її Величність втратила кохання всього життя і залишилася сама. На прощання вона приготувала для коханого записку, яку написала власноруч.

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Записка Єлизавети II для принца Філіпа

Труну герцога для урочистої церемонії прощання прикрасили полотном з його особистим гербом і білими весняними квітами, які королева обирала особисто.

Єлизавета II вшанувала пам'ять коханого, залишивши йому записку зі словами "Світла пам'ять", яку підписала своїм дитячим прізвиськом. Покійний принц Філіп був останнім, хто ніжно називав королеву "Лілібет". Записку заховали серед красивих квітів на труні.

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У Букінгемському палаці зазначають, що такий жест дуже особистий. Королева Єлизавета II та принц Філіп прожили в шлюбі майже 74 щасливих років і розлучила їх лише смерть герцога, який пішов з життя 9 квітня. Історія кохання королівського подружжя є однією з найміцніших та найдовших у світі.



Записка Єлизавети II на труні принца Філіпа / Скриншот з відео

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