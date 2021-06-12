Єлизавета II святкує офіційний день народження: урочистий парад у Віндзорському замку

Британська королева Єлизавета II в суботу, 12 червня, святкує офіційне день народження. З нагоди 95-річчя Її Величності у Віндзорському замку відбувся урочистий парад, який королева також відвідала.

Королева народилася 21 квітня, проте для зручності масштабного святкування урочистості переносять на вихідні в червні. Ці дні більш сприятливі для публічної вечірки, на якій щороку в Лондоні об'єднуються тисячі британців.

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Офіційний день народження Єлизавети II

Цього року Її Величність святкує день народження 12 червня. Оскільки пандемія коронавірусу досі триває, то значну частину запланованих масових заходів довелося скасувати.

Однак королівський палац вже готує програму святкування, яке триватиме 4 дні, на наступний рік.

У 2021 році громадськість мала можливість у прямому ефірі спостерігати за урочистим парадом Trooping the Color, який відбувся на території Віндзорського замку. Гості з королівської родини дивилися святковий парад, сидячи на стільцях, що були розміщені з дотриманням соціальної дистанції.



Парад з нагоди дня народження Єлизавети II / Скриншот з відео



Парад з нагоди дня народження Єлизавети II / Скриншот з відео



Парад з нагоди дня народження Єлизавети II / Скриншот з відео

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Парад з нагоди дня народження Єлизавети II / Скриншот з відео



Парад з нагоди дня народження Єлизавети II / Скриншот з відео



Парад з нагоди дня народження Єлизавети II / Скриншот з відео

Єлизавета II також вийшла до святкового оркестру і спостерігала за дійством. Та на її обличчі майже не було усмішки. Королева була серйозною та зосередженою.

Цього року вона не виходила на балкон Букінгемського палацу разом із рідними, як це було у попередні роки.



Єлизавета II на святковому параді / Скриншот з відео

Святковий образ Єлизавети II

Для святкування офіційного 95-річчя Її Величність обрала сіре пальто з ґудзиками та жовтою вишивкою зверху. З-під пальта виднілася красива сукня. Також королева одягнула капелюх в тон пальта з красивими прикрасами. Поєднала вбрання з чорними туфлями.

Єлизавета II одягнула білі рукавички, а на руці в неї висіла чорна сумочка. Серед коштовних прикрас образ довершили блакитна брошка, намисто та сережки. Волосся британська королева вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах.



Єлизавета II на святковому параді / Скриншот з відео



Єлизавета II на святковому параді / Скриншот з відео



Єлизавета II на святковому параді / Скриншот з відео

Святкування офіційного дня народження Єлизавети II: дивіться відео онлайн