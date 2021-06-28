95-річна королева Єлизавета ІІ вирушила у перше турне після смерті чоловіка принца Філіпа. До королівського тижня долучився принц Вільям, а згодом приєднається принцеса Анна. З онуком Її Величність відвідала шотландський завод AG Barr, розташований в Камбернолді.

До теми Єлизавета II постала в бузковій сукні з атласним поясом: образ королеви на аудієнції

Членів британської монаршої родини пригостили культовим безалкогольним напоєм з імбиру, а тоді королева Єлизавета ІІ урочисто відкрила нову технологічну установку заводу. Впродовж наступних трьох днів Її Величність проводитиме особисті зустрічі, відтак не буде присутня на відкритті статуї Леді Ді.

Образ королеви Єлизавети ІІ в Шотландії

У перший день королівського туру Її Величність одягла блакитний ансамбль – елегантне пальто прямого крою, яке поєднала з коштовною брошкою з перлами, та оригінальний капелюшок з білими й синіми квітами. Під головний убір Єлизавета ІІ підібрала сукню з квітковим принтом.

Офіційний образ вона довершила білими рукавичками та невеликою чорною сумкою. Дорогоцінну брошку Її Величність скомбінувала з сережками і намистом з перлів. На публіці вона постала з рожевою помадою на губах і привітною усмішкою на обличчі.