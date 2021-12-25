Відеопривітання з Різдвом 95-річна королева Єлизавета ІІ зняла у Білій залі Віндзорського замку. Цьогоріч воно видалось вкрай особистим.

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Привітання Єлизавети ІІ з Різдвом 2021

Її Величність заявила, що це світле свято може бути важким для тих, хто втратив близьких, і цього року вона як ніколи розуміє, чому. Однак Єлизавета ІІ запевнила, що вся королівська родина відчула присутність принца Філіпа, коли готувалась до Різдва.

Для мене та моєї родини, навіть якщо цього року не вистачає одного знайомого сміху, Різдво буде радісним, оскільки ми можемо згадати … Я знаю, він хотів би, щоб ми насолоджувалися Різдвом,

– зворушила Її Величність.

У традиційній промові вона зауважила, що через COVID-19 Велика Британія не може святкувати Різдво так, як раніше. Однак Її Величність порадила насолоджуватися різдвяною рутиною – колядувати, прикрашати ялинку, дарувати подарунки та дивитися улюблені фільми, фінал яких давно відомий.

Зазначимо, у різдвяному зверненні Єлизавета ІІ з любов'ю говорила про Чарльза, Вільяма та їхні сім'ї, але навіть словом не обмовилась про Гаррі та Меган Маркл.

Бажаю всім щасливого Різдва,

– завершила Її Величність.

Варто зауважити, що це перше Різдво, яке Єлизавета ІІ святкує без чоловіка. В офіційному привітання вона по-особливому віддала шану принцу Філіпу, який помер 9 квітня 2021 року. Так, на столі Її Величності опинилась лише одна фотографія – кадр з герцогом Единбурзьким, зроблений 2007 року з нагоди їхнього діамантового весілля.

Образ Єлизавети ІІ для різдвяного привітання

Для відеозвернення Її Величність одягла яскраво-червону сукню від британської дизайнерки Анджели Келлі. Це вбрання вона доповнила масивною брошкою з сапфіром у вигляді хризантеми. Цю прикрасу Єлизавета ІІ носила під час медового місяця з принцом Філіпом 1947 року.

Єлизавета ІІ привітала з Різдвом / Фото Getty Images