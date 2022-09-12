За два дні до смерті, 6 вересня, 96-річна Єлизавета ІІ вперше в історії порушила традицію й призначила нову прем'єрку Ліз Трасс не в Букінгемському палаці чи у Віндзорському замку, а в маєтку Балморал у Шотландії. Ніхто й не підозрював, що це не через труднощі з пересуванням, а через значно серйозніші проблеми, які призведуть до її мирної смерті.

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Єлизавета ІІ – перший монарх Сполученого Королівства, який помер у Шотландії

Королева Єлизавета ІІ – це перший з 16 століття британський монарх, який помер не в Англії, а в Шотландії. Наприклад, її батько Георг VI та дід Георг V померли в Сандрінгемському палаці в Норфолку.

Завжди була висока ймовірність того, що королева Єлизавета ІІ помре в Шотландії, адже вона проводила багато часу у своєму улюбленому замку Балморал. У такому випадку операція "Лондонський міст" – план дій у випадку смерті Її Величності, мала б назву "Єдиноріг". Усе тому, що символом Шотландії є єдиноріг.

Так, підготовка до смерті Єлизавети ІІ тривала багато років, з окремими планами, якщо це станеться в Шотландії. Потрібно було прорахувати маршрут похорону та те, як піддані зможуть побачити подорож королеви на південь до Англії.

Увага! Замок Балморал – це родинний маєток королівської сім'ї, де Єлизавета ІІ проводила свої літні канікули. Він розташований на березі річки Ді й побудований у готичному стилі 1856 року. Більше читайте за посиланням вище.