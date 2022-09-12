Попри секс-скандал: принцу Ендрю дозволили одягнути військову форму на похорон, а Гаррі – ні

Похорон Єлизавети II відбудеться 19 вересня. У цей день члени королівської сім'ї мають одягнути військову форму. Однак принцу Гаррі цього не дозволили.

На особливі події члени монаршої родини одягають військову форму. Так станеться і на прощанні з Єлизаветою II, що відбуватиметься 19 вересня.

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Принцу Гаррі не дозволили одягнути форму

Королівські джерела повідомляють, що принцу Гаррі заборонили одягати військову форму, оскільки офіційно він більше не є членом сім'ї та не виконує обов'язків.

Водночас форму дозволили одягнути принцові Ендрю "на знак поваги". Однак його так само відсторонили від обов'язків, позбавили військових звань та титулів ще минулого року через секс-скандал.

, принца Ендрю звинуватила в зґвалтуванні, що сталося тричі, американка Вірджинія Джуффре. Вона певний час перебувала в компанії Епштейна. Принцові вдалося виплутатися зі скандалу , однак довелось заплатити чималу суму жінці.

Така несправедливість щодо членів родини нібито боляче вдарила по самолюбству принца Гаррі. Адже він брав участь у військових операціях в Афганістані.

Безсумнівно, це величезний удар для герцога Сассекського, який служив 10 років і сьогодні вранці сказав, що королева була його головнокомандувачем,

– пишуть у виданнях.

Зазначимо, що під час жалобної процесії в Единбурзі принц Ендрю крокував таки без військової форми. Можливо, йому дозволили одягнути її лише на прощання з королевою в Лондоні.