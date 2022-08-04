Уже два з половиною роки Гаррі та Меган не є старшими членами королівської сім'ї, тож вітати їх офіційно не зобов'язаний ані Букінгемський палац, ані королева Єлизавета ІІ. Так, у день народження герцогиня Сассекська отримала привітання лише від свекра та Кембриджських, інформує 24 канал.

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Привітання від герцогів Кембриджських

"Вітаємо з днем народження герцогиню Сассекську", – написали Кейт Міддлтон і принц Вільям в інстаграм-сторіс і твіттері.

Меган Маркл святкує день народження / Фото з інстаграм-сторіс герцогів Кембриджських

Привітання від принца Чарльза та Камілли

"З днем народження герцогиню Сассекську", – привітали Меган Маркл свекор принц Чарльз та герцогиня Камілла в інстаграм-сторіс. Як і герцоги Кембриджські, вітальний допис вони продублювали й у твіттері.

Цікаво, що обоє обрали фото іменинниці з її останнього візиту до Великої Британії з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети II. На них Меган Маркл у білій сукні-пальті та крислатому капелюшку. Це образ зі святкової служби в соборі Святого Павла.

Меган Маркл святкує день народження / Фото з інстаграм-сторіс Кларенс-хауса