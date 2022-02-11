Принц Уэльский 10 февраля получил положительный тест на коронавирус. Стало известно, что накануне он виделся с Елизаветой II и мог заразить ее.

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Елизавета II под наблюдением врачей

Принц Чарльз виделся с королевой 8 февраля. Он навещал мать в Виндзорском замке, где сейчас живет ее величество.

Как сообщают королевские источники, Елизавета II из-за встречи с сыном находится под наблюдением врачей. Они внимательно следят за ее состоянием, однако не сообщают детальных подробностей. Пока никаких симптомов коронавируса у монархини нет.



Елизавета II и принц Чарльз / Фото из инстаграма королевской семьи

Заметим, коронавирусом заболели члены других королевских семей Европы. 81-летняя королева Дании Маргрете II и 54-летний король Испании Филипп VI получили положительные тесты на COVID-19.

У Чарльза коронавирус