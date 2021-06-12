Британская королева Елизавета II приняла лидеров G7 в ботаническом саду "Эдем", который расположен в графстве Корнуолл. После смерти мужа она редко появляется на публике, поэтому каждый выход привлекает внимание публики.

Смотрите также Елизавета II восхитила нежным образом в цветочном платье: очаровательный выход королевы

Новый выход королевы Елизаветы II

Ее Величество, принца Чарльза и герцогиню Корнуольскую встретил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Для выхода Елизавета II выбрала изысканное платье.

Ее Величество предстала перед камерами в светлом платье с розовым цветочным принтом и зелеными листьями. Такой наряд она соединила с черными туфлями на невысоких каблуках. Среди аксессуаров аутфит королевы дополняли черная сумочка, белые перчатки, минималистичные серьги и красивое ожерелье.

Волосы Елизавета II уложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на губах.



Новый выход королевы Елизаветы II / Фото из инстаграма Кларенс-хаус



Новый выход королевы Елизаветы II / Фото из инстаграма Кларенс-хаус