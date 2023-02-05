Джасвант Чайл зізнався у намірі вбити королеву і тепер чекає на вирок. Нагадаємо, що британська королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у Балморалі.

До теми У Великій Британії судять 20-річного юнака, який хотів вбити Єлизавету ІІ з арбалета

Чоловік хотів застрелити Єлизавету II

Як розповіли правоохоронці, на Різдво 2021 року 21-річний Джасвант Чайл переліз через паркан і проник на територію Віндзорського замку, де тоді перебувала Єлизавета II. Зловмисник був у металевій масці, чорному одязі та озброєний арбалетом.

Біля воріт поліцейські зупинили чоловіка і він заявив, що прийшов, щоб убити британську королеву. У підсумку зловмисника затримали – він сам кинув заряджену зброю.



Зловмисник хотів вбити королеву з арбалета / фото CPS



Чоловік був у масці / фото CPS

Після цього чоловіка відправили в лікарню Бродмур у Кроуторні, а згодом – його арештували. У зловмисника також знайшли записку, в якій мовилось: "Будь ласка, не знімайте з мене одяг, взуття та рукавички, маску тощо. Не хочу розтин, не хочу бальзамування, дякую і пробачте".

Окрім цього, у своїй соцмережі Джасвант Чайл раніше оприлюднив відео, на якому також підтвердив наміри вбити Єлизавету II. За його словами, таким чином він вирішив помститися британцям за поводження з вихідцями із Південної Азії, посилаючись на бійню 1919 року в Амрітсарі, під час якої британські війська відкрили вогонь по демонстрантах, які виступали за незалежність.



Як виглядає Джасвант Чайл / фото The Sun

Що загрожує зловмиснику

3 лютого 2022 року Джасвант Чайл визнав себе винним у злочині. 31 березня суд має винести йому вирок.

Попередньо, зловмиснику загрожує покарання у вигляді побиття або тюремного ув'язнення на строк до 7 років.



Джасвант Чайл визнав себе винним у злочині / Скриншот з відео

Смерть Єлизавети II