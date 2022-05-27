Єфросиніна, Остапчук та інші: відомі люди України зачитали проникливі вірші про війну

Українські зірки долучаються до артпроєкту "Буремні вірші", який започаткував продюсер Павло Шилька. Відомі люди озвучили вірші молодих та досвідчених українських поетів, що були написані в перші три місяці російської агресії під впливом почуттів, переживань та страждань, завданих війною.

Першими знаменитостями, які приєдналися до політичного проєкту, стали Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук, Алла Мазур та Олег Панюта.

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Про проєкт "Буремні вірші"

Автор проєкту Павло Шилько звернувся до підписників у фейсбуці з проханням надіслати вірші, що були написані в буремні часи – від 24 лютого 2022 року. Тоді відгукнулися багато авторів, які поділилися власними історіями, вилили душу, ділилися потаємним і розказували про пережите під час бомбардувань та евакуації.

Сьогодні, коли Україна переживає важкі випробування, віршотерапія та сучасна поезія воєнного часу набуває особливого значення та відіграє важливу роль у психоемоційному здоров'ї нації.

Згодом до проєкту також мають приєднатися Монатік, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Ольга Горбачова та інші відомі люди України.

Щоб вірші, які вже встигли записати у прочитанні зірок, були "живішими", їх поклали на музику та доповнили асоціативним відеорядом.

Українці зірки читають вірші про війну

Маша Єфросиніна – вірш "Страта" Ігоря Дрижчаного: дивіться відео онлайн

Павло Шилько – вірш "Доктор" Тоні Кузьмич: дивіться відео онлайн

Володимир Остапчук – вірш "Коли закінчиться війна" Ангеліни Дрьомової

Олег Панюта – вірш "Тут ходили колись трамваї" Олени Татьянченко

Артпроєкт ще продовжується і продюсери закликають українців приєднуватися до ініціативи, та надсилати свої роботи на електронну пошту buremni2022@gmail.com.