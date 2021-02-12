Є дно, яке пробити не можна, – Тіна Кароль про конфлікт з Поляковою

Українська співачка Тіна Кароль вдруге відреагувала на слова Олі Полякової про "плакальницю на похороні" на шоу "Маска". За словами артистки, всі виконавці спілкуються зі слухачами, тому вони повинні "сіяти лише добро", а не "пробивати дно".

Тіна Кароль зазначила, що останній раз коментуватиме слова Олі Полякової. Зробила вона це у ефірі одної української радіостанції в рамках релізу її нової пісні "Скандал".

До слова Буду плакати, але не на похороні: Тіна Кароль відповіла Поляковій після заяви про "плакальницю"

Тіна Кароль про конфлікт з Поляковою

Жінка запропонувала більше не піднімати скандальну тему.

"Я взагалі вважаю, що є дно і ми взагалі не маємо права його пробивати. Адже ми спілкуємося з населенням України. Ти і я сидимо і говоримо на багатомільйонну аудиторію, телебачення наше теж, плекаємо людей. Це наш "чорнозем". Що ми туди посіємо, те й пожнемо. Тому, давайте я зроблю вигляд, що все бачила, але буду сіяти тільки добро. І ти так само", – зазначила Тіна Кароль.

Ведучий ефіру зазначив, що конфлікт з Поляковою випадково виник перед прем'єрою пісні з неоднозначною назвою "Скандал". На це співачка відповіла, що: "Це вже наскільки працює інтелект людини. Або вона образиться, або ворог стане його помічником".

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Нагадаємо, що на скандал навколо двох українських зірок вже відреагували самі представиники шоу "Маска", де було оприлюднено фрагмент зі словами образи Олі Полякової. У шоу вибачились за такий інцидент, щоправда українці у коментарях відреагували, що ці вибачення через 3 дні після випуску шоу вже нікому не потрібні.