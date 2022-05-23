Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, що не так з російською інтелігенцією, яка начебто проти Путіна. Він вкотре пояснив, чому не треба шукати серед росіян хороших людей.

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Ігор Кондратюк про "хороших росіян"

На думку продюсера, замість того, щоб намагатись допомогти Україні в блокаді Росії, ліберали намагаються виправдати росіян.

"Замість того, щоб, користуючись своїми зв'язками та певним авторитетом, переконувати уряди країн Європи та світу не співпрацювати з путінською РФ, підсилювати санкції та ембарго проти РФ задля прискорення закінчення війни та знищення кремлівського тоталітарного режиму, вони розказують світові (і наївним українцям в десятках ютюб-каналах) про: хто такий Путін, що там всередині Росії ("не всьо так адназначна, єсть нармальниє люді, даже в крємлє"), російську культуру не варто ізолювати/ігнорувати навіть зараз (серйозно? це головна проблема сучасності?), аналіз справ на фронті, якою буде "їхня" Росія після х*йла, як важко жити росіянам, які змушені втікати від режиму Путіна".

Ігор Кондратюк підкреслив, що знищити "ракову пухлину цивілізації – рашизм" можна лише спільними діями усіх прогресивних людей у світі.

Російські ж ліберали або активно починають діяти проти нинішньої Росії, або – йдуть за російським кораблем. Іншого їм не дано. Але зрозуміти це далеко не кожному з них дано. Тому для мене "харошиє рускіє" наразі – оксюморон. Не слухаю, не дивлюсь, ігнорую,

– підкреслив чоловік.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк засудив українців, які слухають росіян – Піонтковського, Фейгіна, Ілларіонова, Чичкваркіна, Латиніна, Невзорова. Він також обурений тим, що їх транслюють в ефірах.

"Кругами... Майже 380 років… Мільйони вбитих Росією, а ми знову впускаємо в себе якихось ординських "фейгіних-шмейгіних"... Що цікаво, наші телеметри жодного польського або американського експерта не включають в ефір. Хоча б для розбавлення цього запоребрикового потоку", – додав телеведучий.