Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк опублікував гнівний допис щодо опозиційних росіян, яких продовжують слухати українці під час війни. Думками він поділився на сторінці у фейсбуці.

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Ігор Кондратюк про хороших росіян

Ведучий обурився, що росіяни досі мають місце в українських телеефірах попри жорстоку війну.

Піонтковський, Фейгін, Ілларіонов, Чичкваркін, Латиніна, Невзоров… Як їх зараз багато, "харошіх рускіх". Великі експерти, типу знавці х*йла і своєї батьківщини-терористки-агресора. Давайте, земляки мої, слухайте, чіпляйте лапшу на свої героїчні вуха з вуст людей, яким на Україну, взагалі-то, плювати з високої башти,

– написав Ігор Кондратюк.

Продюсер зауважив, що після перемоги ці "хороші росіяни" приведуть своїх менш хороших друзів, а ці приведуть тих, хто ненавидить все українське.

"Кругами... Майже 380 років… Мільйони вбитих Росією, а ми знову впускаємо в себе якихось ординських "фейгіних-шмейгіних"... Що цікаво, наші телеметри жодного польського або американського експерта не включають в ефір. Хоча б для розбавлення цього запоребрикового потоку", – додав телеведучий.

Хто ще говорив про "хароших рускіх"