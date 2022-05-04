Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк опублікував гнівний допис щодо опозиційних росіян, яких продовжують слухати українці під час війни. Думками він поділився на сторінці у фейсбуці.
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Ігор Кондратюк про хороших росіян
Ведучий обурився, що росіяни досі мають місце в українських телеефірах попри жорстоку війну.
Піонтковський, Фейгін, Ілларіонов, Чичкваркін, Латиніна, Невзоров… Як їх зараз багато, "харошіх рускіх". Великі експерти, типу знавці х*йла і своєї батьківщини-терористки-агресора. Давайте, земляки мої, слухайте, чіпляйте лапшу на свої героїчні вуха з вуст людей, яким на Україну, взагалі-то, плювати з високої башти,
– написав Ігор Кондратюк.
Продюсер зауважив, що після перемоги ці "хороші росіяни" приведуть своїх менш хороших друзів, а ці приведуть тих, хто ненавидить все українське.
"Кругами... Майже 380 років… Мільйони вбитих Росією, а ми знову впускаємо в себе якихось ординських "фейгіних-шмейгіних"... Що цікаво, наші телеметри жодного польського або американського експерта не включають в ефір. Хоча б для розбавлення цього запоребрикового потоку", – додав телеведучий.
Хто ще говорив про "хароших рускіх"
- Нагадаємо, схожої думки дотримується український шеф-кухар Євген Клопотенко. В одному зі своїх відео він ділився, чому не варто вишукувати хороших росіян.
- "От є бочка з гівном, в яку кинули декілька ложок меду. Чи їстимете ви цей мед? Очевидно, що ні. От так і з росіянами. Не треба шукати хороших росіян. Бо треба розуміти дві речі. Перша: більшість росіян, за опитуванням, вважає, що напасти на Україну – правильне рішення. Друга: росіяни, що проти війни, в основному, мають таку позицію, бо у них забрали їхні блага через санкції", – казав кулінар.
- Євген Клопотенко вважає, що притомні росіяни існують, але їх дуже мало, тому зараз краще зосередитися на своїх проблемах, на Україні та її розбудові.