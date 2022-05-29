Йдіть у ср*ку, – Анна Трінчер розповіла, як їй "прилітає" за українську мову

Під час повномасштабної війни з Росією Анна Трінчер, як і багато блогерів-мільйонників, перейшла на українську мову. Однак її фоловерам не вгодиш, у бік співачки все одно летять докори.

Анна Трінчер народилася в Києві й усе життя розмовляла російською. Однак після 24 лютого чітко зрозуміла, що з мовою окупанта треба зав'язувати. Тож разом з нареченим Олександром Волошином вона перейшла на українську – як у соцмережах, так і в реальному житті.

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Як Анна Трінчер перейшла на українську мову

"Абсолютно добровільно, майже в один момент ми з Сашею прийняли рішення переходити на українську мову, практикувати її. І перше, що повинно було нас стимулювати, – це перехід на українську в соціальних мережах, бо там ми проводимо найбільше часу. Ми дуже багато розмовляємо у сторіс, пишемо пости", – пригадала Анна Трінчер.

Вона зізналася, що, на диво, ці зміни далися їй дуже легко, співачка "швидко приловчилася". До того ж зірка щаслива, що своїм прикладом надихає розмовляти українською й інших людей, які теж зростали в російськомовному середовищі.

Анна Трінчер у вишиванці: фото

Цікаво Шкодую, що не зробила це раніше, – Анна Трінчер про перехід на українську мову

За що співачці "прилітає" від фоловерів

Однак 1,8-мільйонній аудиторії догодити важко, тож у дірект Анні Трінчер часто пишуть у стилі "де ви були вісім років".

Звісно прилітають такі смс типу: "А чого ти тільки зараз перейшла на українську?", "Що це за лицемірство?". Моя відповідь на таку думку – йдіть у ср*ку. Яка вам різниця? Це моє право,

– емоційно прокоментувала артистка.

"Тих, хто розмовляє російською, ми не засуджуємо, це їхнє право. Просто кожен повинен робити свідомо те, що він вважає за потрібне. От і все", – додає Анна Трінчер.

Нагадаємо, на українську під час війни перейшла не тільки Анна Трінчер, а й інші зірки:

ведучий і ютуб-блогер з Маріуполя Олексій Дурнєв;

дружина Павліка Катерина Реп'яхова, яка виросла в Дніпрі;

яка виросла в Дніпрі; блогерки-мільйонниці Тетяна Парфільєва і Даша Квіткова;

і дружина Володимира Остапчука Христина Горняк ;

; акторка Наталка Денисенко, чоловік якої служить у ЗСУ.

Інтерв'ю Анни Трінчер про війну та перехід на українську: дивіться відео онлайн

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