Другий студійний альбом Тіни Кароль "Ноченька" вийшов 2006 року, а до його створення був причетний Володимир Бебешко. У платівці лише шість пісень, серед яких чуттєвий хіт "Намалюю тобі". Як з'ясувалось, широка публіка могла так і не почути трек, авторкою якого є сама співачка.

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Усе тому, що саундпродюсер фактично зірвав запис композиції. Він випровадив артистку зі студії, бо вона нібито не вивчила слова свого ж треку.

Щось почала мимрити повз текст. Я кажу: "Таню, йди додому, вивчи слова. Я не можу то слухати". Вона образилася, пішла геть і досі це пам'ятає,

– пригадує Бебешко.

Схоже, образу на музиканта Тіна Кароль не тримає, адже зараз ця курйозна ситуація веселить їх обох. Однак таким суворим Володимир Бебешко був не лише до попдіви, а й до інших зірок пострадянського простору. Одних він навіть покривав нецензурною лексикою.

"Я не церемонився з ними. У мене був свій підхід до них, я знав, як витягнути емоцію", – заявив саундпродюсер.

До слова, відтоді в Тіни Кароль вийшло десять студійних альбомів, а вона досі співає "Намалюю тобі" на великих сценах. Днями вона виступила на "Танцях з зірками" у Грузії саме з цим хітом, якому вже 15 років.