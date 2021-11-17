Второй студийный альбом Тины Кароль "Ноченька" вышел в 2006 году, а к его созданию был причастен Владимир Бебешко. В пластинке всего шесть песен, среди которых чувственный хит "Намалюю тобі". Как выяснилось, широкая публика могла так и не услышать трек, автором которого является сама певица.

К теме Это так оценили, – продюсер Владимир Бебешко рассекретил свою пенсию

Все потому, что саунд-продюсер фактически сорвал запись композиции. Он выпроводил артистку из студии, потому что она якобы не выучила слова своего же трека.

Что-то начала бормотать мимо текста. Я говорю: "Таня, иди домой, выучи слова. Я не могу это слушать". Она обиделась, ушла и до сих пор это помнит,

– вспоминает Бебешко.

Похоже, обиду на музыканта Тина Кароль не держит, ведь сейчас эта курьезная ситуация радует обоих. Однако таким строгим Владимир Бебешко был не только к поп-диве, но и к другим звездам постсоветского пространства. Одних он даже покрывал нецензурной лексикой.

"Я не церемонился с ними. У меня был свой подход к ним, я знал, как вытащить эмоцию", – заявил саунд-продюсер.

К слову, с тех пор у Тины Кароль вышло десять студийных альбомов, а она до сих пор поет "Намалюю тобі" на больших сценах. На днях она выступила на "Танцах со звездами" в Грузии именно с этим хитом, которому уже 15 лет.