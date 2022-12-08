З Ярославом Гаркавком Володимир Дантес познайомився 2020 року як з учасником команди "ОГО", а 2021 грав з ним у "Воробушку". Після 24 лютого гуморист взяв у руки зброю, а 7 грудня стало відомо про його загибель у боях з окупантами.

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Дантес звернувся до загиблого Ярослава Гаркавка з "Ліги сміху"

Ярику, світла пам'ять… Ти пішов захищати Україну, захищати нас. Кляті тварини перервали твій шлях у цьому світі. Будь ласка, не дай тим, хто дивиться з неба на нас, сумувати. Ти це точно вмієш,

– щемливо попросив Володимир Дантес.

Він пригадав, як репетирував і сміявся з Гаркавком у "Жовтневому палаці", де на той час знімали "Лігу сміху", і подякував йому за приколи та радість.

"Ми пройшли з тобою сезон, де стали чемпіонами разом з горобцями. Ми з тобою грали разом в "ОГО", грали в покер, сміялися в коридорах "Жовтневого", ти постійно накидував приколи, і з тобою було завжди радісно, навіть коли на душі було погано", – зворушливо написав артист.

"Вічна пам'ять сину, герою, другу", – додав Володимир Дантес в кінці.

Важливо, що актор і гуморист Ігор Ласточкін теж щемливо відреагував на смерть Ярослава Гаркавка. Вони познайомилися на "Лізі сміху" та встигли здружитися. Зірка вибачився перед коміком за все і додав: "Я досі не можу повірити в те, що сталося. Співчуття рідним. Вічна пам'ять. Слава герою".

Тоді як Олександр Сердюк, якого знають як "бородатого з Воробушка", розповів, що після перемоги на "Лізі сміху" Гаркавко став ігроманом і втратив усе – повагу, роботу, довіру. Однак 2022-го став на захист України. Вони переписувалися в жовтні, коли комік їхав на Схід. "Радий тебе чути. І будь обережний", – писав йому Сердюк.