Колеги поважали Ярослава за його рішення піти на фронт. Однак війна – це втрати. Актор став одним з тих героїв, які віддали своє життя у жорстокій боротьбі з російськими окупантами.

До теми Пекучий біль, – учасник "Ліги сміху" загинув на війні

Ігор Ласточкін про смерть Ярослава Гаркавка

"На фронті загинув син, друг, колега, людина з дуже доброю душею. Ярік, пробач за все… Я досі не можу повірити в те, що сталося… Співчуття рідним…Вічна пам'ять! Слава герою", – написав Ласточкін у публікації.

Окрім фото покійного Ярослава, Ігор також опублікував відео з актором. З Гаркавком завжди було весело та приємно проводити час.

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Теплими спогадами про героя поділився й його колега з гумористичної команди "Горобчик" Олександр Коулман. Він опублікував прощальний допис. Олександр розповів, що вперше побачив Ярослава на київській "Лізі сміху". Тоді він був у журі, а Гаркавко – в студентській команді: "Пам'ятаю, як з Олегом покликали його зіграти на зимовому кубку за "Горобчик" і того ж дня, сидячи в таксі, запропонували грати в сезоні "битві титанів" "Ліги Сміху", бо він зачарував своєю простотою.

Для себе точно усвідомлюю, що однією з причин перемоги був Ярік. Ні, не через супер працю і авторство. Нам потрібна була свіжа, весела людина, яка могла б підтримувати мікроклімат, бо то був сьомий сезон "Ліги сміху" і напруження можна було ложкою їсти. Ярослав став колективним психологом, але і акторський внесок його відчутний. Ярік став свіжим повітрям, якого не вистачало (та звісно ми перемогли через його щасливі труси (Сміється – 24 канал), але то вже інша історія".

Олександр додав, що тоді в Ярослава почалися проблеми з ігроманією, хлопець публічно зізнався у залежності від ставок: "Далі було лікування і виплата боргів. Я не міг злитися на нього, ніколи. Фиркнути, покричати – не більше. Дуже його любив і, як міг, підтримував. Пробачив борг, переписувався, покликав один раз на імпровізацію з "Горобчиком", щоб він не відчував себе ізгоєм. Бо людина втратила все – повагу, роботу, довіру."

2022 рік. Ярік йде захищати нас від ворога. Скільки гордості та поваги до нього за це. Періодично питав про справи, чи може щось треба, хотів записати з ним подкаст, але… Яріка більше нема. І частинки мене теж. Вдячний тобі, Яріку, за твою світлість, сміх, чарівність і за те, що поклав своє життя, захищаючи нас,

– щемливо написав Олександр.

"Не забувайте ціну нашої свободи та життя. Вона дуже висока і болюча. Щоразу, коли ми сидимо без світла або десь йдемо в бар чи на прогулянку, не забувайте, яку ціну за це платять. Питайте у військових, чи щось потрібно, донадьте, пишіть їм та чекайте на відповідь, вона обов’язково буде", – закликав Коулман.

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