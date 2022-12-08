С Ярославом Гаркавко Владимир Дантес познакомился в 2020 году как с участником команды "ОГО", а в 2021 играл с ним в "Воробушке". После 24 февраля юморист взял в руки оружие, а 7 декабря стало известно о его гибели в боях с оккупантами.

Важно Жгучая боль, – участник "Лиги смеха" погиб на войне

Дантес обратился к погибшему Ярославу Гаркавку из "Лиги смеха"

Ярик, светлая память… Ты пошел защищать Украину, защищать нас. Проклятые животные прервали твой путь в этом мире. Пожалуйста, не дай тем, кто смотрит с неба на нас, унывать. Ты это точно умеешь,

– щемяще попросил Владимир Дантес.

Он вспомнил, как репетировал и смеялся с Гаркавком в "Октябрьском дворце", где в то время снимали "Лигу смеха", и поблагодарил его за приколы и радость.

"Мы прошли с тобой сезон, где стали чемпионами вместе с воробьями. Мы с тобой играли вместе в "ОГО", играли в покер, смеялись в коридорах "Октябрьского", ты постоянно набрасывал приколы, и с тобой было всегда радостно, даже когда на душе было плохо", – трогательно написал артист.

"Вечная память сыну, герою, другу", – добавил Владимир Дантес в конце.

Важно, что актер и юморист Игорь Ласточкин тоже щемяще отреагировал на смерть Ярослава Гаркавко. Они познакомились на "Лиге смеха" и успели сдружиться. Звезда извинился перед комиком за все и добавил: "Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Соболезнования родным. Вечная память. Слава герою".

В то время как Александр Сердюк, которого знают как "бородатого с Воробушка", рассказал, что после победы на "Лиге смеха" Гаркавко стал игроманом и потерял все – уважение, работу, доверие. Однако в 2022 году стал на защиту Украины. Они переписывались в октябре, когда комик ехал на восток. "Рад тебя слышать. И будь осторожен", – писал ему Сердюк.