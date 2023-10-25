У свій день народження чоловік поширив рідкісне фото з передової. Під публікації він наголосив "просуваємось далі".

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Yarmak відсвяткував день народження на передовій

Артист виставив світлину, на якій постав у військовій уніформі. Крім того, у руках він тримав шматок вафельного торта зі свічкою.

Живий і добре! Просуваємось далі,

– зазначив під фото співак.

Yarmak вступив до ЗСУ: що відомо

Після 24 лютого репер створив підрозділ повітряної розвідки разом зі своїми побратимами, а у вересні минулого року вони успішно перейшли до Сил спеціальних операцій (ССО).

Наразі Олександр Ярмак обійняв роль командира підрозділу операторів безпілотників-камікадзе, що, за словами артиста є надзвичайно відповідальною посадою: "Це велика відповідальність за життя 28 людей, за результати. У напрямку FPV дронів-камікадзе я є компетентною людиною. Головне завдання у мене – щоб мій підрозділ завдавав ворогу максимальної шкоди та дійшов до нашого дня перемоги".