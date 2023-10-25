В свой день рождения мужчина распространил редкое фото с передовой. Под публикации он подчеркнул "продвигаемся дальше".

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Yarmak отпраздновал день рождения на передовой

Артист выставил фотографию, на которой появился в военной униформе. Кроме того, в руках он держал кусок вафельного торта со свечой.

Жив и хорошо! Продвигаемся дальше,

– отметил под фото певец.

Yarmak вступил в ВСУ: что известно

После 24 февраля рэпер создал подразделение воздушной разведки вместе со своими собратьями, а в сентябре прошлого года они успешно перешли к Силам специальных операций (ССО).

Александр Ярмак занял роль командира подразделения операторов беспилотников-камикадзе, что, по словам артиста, является чрезвычайно ответственной должностью: "Это большая ответственность за жизнь 28 человек, за результаты. В направлении FPV дронов-камикадзе я являюсь компетентным человеком. Главная задача у меня — чтобы мое подразделение наносило врагу максимальный ущерб и дошло до нашего дня победы".