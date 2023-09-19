Це наслідки російської пропаганди, – Ярмак висловився про скандальну блогерку Юлію Вербу

Репер Ярмак, який зараз служить у лавах ЗСУ, висловився про позицію блогерки Юлії Верби , яка купує дорогі авто та квартири, але не поширює збори для військових. Музикант вважає, що так відбувається через російську пропаганду.

Ярмак також шокував інформацією, що деякі блогери просять гроші за те, щоб виставити у себе збір на ЗСУ. Про свідомих та безвідповідальних інфлюенсерів він розповів у новому інтерв'ю.

Цікаво Не можуть називатися українцями, – військовий засудив Вербу та зірок, які мовчать про війну

Юлія Верба вважає, що держава має все робити сама. Та й сама блогерка не публікує збори та не пише пости про війну.

Верба – це наслідки російської блогерської пропаганди з наративами "Я поза політикою" і "Воюють політики, а страждає народ". І ось ми маємо те, що маємо,

– пояснив Ярмак.

Музикант зазначив, що Росія дуже сильно вплинула на нашу культуру. Він зауважив, що до 2022 року українська молодь дивилася російських блогерів, які просували свої наративи.

На противагу Вербі репер навів приклад стрімера "Лебіговича", який став популярним у соцмережі. Ярмаку подобається цей блогер.

"Мені подобається, що в Україні формуються такі лідери думок – свідомі блогери. "Лебігович" робить великий вклад у забезпеченні підрозділів", – підсумував Ярмак.

Дивіться повне інтерв'ю з Олександром Ярмаком: відео

Чим оскандалилася Юлія Верба