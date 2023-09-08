Навіщо ці люди, – репер Yarmak емоційно висловився про Потапа та Дорна

Репер Олександр Yarmak з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну від ворога зі зброєю в руках. Днями він прокоментував позиції двох інших українських виконавців – Потапа та Івана Дорна.

Зазначимо, раніше Yarmak працював з дронами у підрозділі, але нещодавно перевівся в інший полк, де став командиром. Він відповідатиме за 28 людей.

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Що Yarmak думає про Потапа та Дорна

Виконавець та віднедавна захисник зазначив, що був би радий бачити співаків на фронті.

Для мене їх вчинки, їх абсолютна пасивність до 22 року досі дисоную зі мною. Для того, щоб повернутися в культурний простір нашої країни вони мають робити вчинки такого рівня, що я навіть не знаю. Я був би радий їх побачити на фронті. Не обов'язково, в бойовому підрозділі, можна в тиловому. Та, навіть як "Культурний десант", але я не знаю, чи Потапа і Дорна військові приймуть,

– поділився своєю думкою репер.

Водночас, на його думку, Потап і Дорн є не в контексті того, що відбувається в Україні.

Він додав: "Коли людина не в контексті того, що відбувається, вона просто не розуміє, не відчуває трансформацій, які відбуваються з нашим суспільством, з нашою країною. Вони живуть в паралельній реальності. Тому навіщо ці люди зараз? Особливо, коли вони намагаються так активно повернутись в наш культурний простір".

Yarmak вважає, що ні Потап, ні Дорн не впливають на перемогу України, тож від них нічого не залежить.

"В нас кожного дня помирають ідейні люди, які розбудовували країну, поки вони заробляли мільйони доларів в Росії, нормально себе почували, дискредитували наших патріотів… Ці люди ніяк не впливають на нашу перемогу. Ми всі ці роки без них боролися й без них переможемо", – зазначив Олександр.

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