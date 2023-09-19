На думку Ярмака, українці, які не змогли відмовитися від російського контенту, перейняли байдужість до країни. Репер-воїн також висловився про блогерку Юлію Вербу, яка не поширює збори для військових.
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Артист звернув увагу на українських блогерів, які досі просувають проросійські цінності. За його словами, всі фанати російського репу, "моргенштернщини" та іншого – це маргінали, яким байдуже на державу.
"Вони максимального рівня егоїсти, тому що в них це виховували. За це все мають нести відповідальність блогери… Культура – це неймовірний інструмент, вона має вплив на мільйони", – переконаний Ярмак.
Репер вважає, що такий егоїзм впливає на перебіг війни. На його думку, зомбовані російським культурним впливом українці не бачать сенсу воювати за рідну країну.
Скоро у нас не буде де брати мобілізаційні резерви через те, що наш ворог дуже сильно попрацював на культурному напрямку і просто "заразив" мозок великої кількості населення. Скоро на фронті не буде ким міняти хлопців, які втомилися,
– заявив Yarmak.
Репер пояснив, що такі українці кажуть, що мають тут квартиру, роботу, зону комфорту, але вмирати за країну не збираються.
Артист зізнається, що не розділяє цього в рамках тієї ситуації, яка зараз склалася – коли на Україну жорстоко напали, вбивають дітей, жінок.
Олександр Ярмак згадав, наскільки популярним був російський контент до повномасштабного вторгнення. Він вважає, що культурна експансія Росії "вбила" в Україні величезну кількість тих патріотів, які могли б зʼявитися.
До 2022 року у нас просто провал був. У нас всі дивилися "ЧБД", російських блогерів і формувалися в цьому середовищі, в якому їм навʼязували такі життєві цінності: "Ми внє політікі", "я должен думать только о себе". От в принципі ми велику частину населення таку і отримали,
– висловився співак.
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