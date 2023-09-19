На думку Ярмака, українці, які не змогли відмовитися від російського контенту, перейняли байдужість до країни. Репер-воїн також висловився про блогерку Юлію Вербу, яка не поширює збори для військових.

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Артист звернув увагу на українських блогерів, які досі просувають проросійські цінності. За його словами, всі фанати російського репу, "моргенштернщини" та іншого – це маргінали, яким байдуже на державу.

"Вони максимального рівня егоїсти, тому що в них це виховували. За це все мають нести відповідальність блогери… Культура – це неймовірний інструмент, вона має вплив на мільйони", – переконаний Ярмак.

Репер вважає, що такий егоїзм впливає на перебіг війни. На його думку, зомбовані російським культурним впливом українці не бачать сенсу воювати за рідну країну.

Скоро у нас не буде де брати мобілізаційні резерви через те, що наш ворог дуже сильно попрацював на культурному напрямку і просто "заразив" мозок великої кількості населення. Скоро на фронті не буде ким міняти хлопців, які втомилися,

– заявив Yarmak.

Репер пояснив, що такі українці кажуть, що мають тут квартиру, роботу, зону комфорту, але вмирати за країну не збираються.

Артист зізнається, що не розділяє цього в рамках тієї ситуації, яка зараз склалася – коли на Україну жорстоко напали, вбивають дітей, жінок.

Олександр Ярмак згадав, наскільки популярним був російський контент до повномасштабного вторгнення. Він вважає, що культурна експансія Росії "вбила" в Україні величезну кількість тих патріотів, які могли б зʼявитися.

До 2022 року у нас просто провал був. У нас всі дивилися "ЧБД", російських блогерів і формувалися в цьому середовищі, в якому їм навʼязували такі життєві цінності: "Ми внє політікі", "я должен думать только о себе". От в принципі ми велику частину населення таку і отримали,

– висловився співак.

Дивіться повне інтерв'ю з Олександром Ярмаком: відео

Важливо! Раніше Андрій Хливнюк звертався до прихильників та закликав українців навчатися такмеду та поводження зі зброєю. "Війна йде на випередження, не гайте часу, вчіться. Ваша черга обов'язково прийде, не бійтеся, навчайтеся", – казав він.