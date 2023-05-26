Просто жесть: Ярмак шокував фото доньки з російською ракетою, яку збили біля будинку

Український репер Олександр Ярмак пішов у ЗСУ добровольцем. Зараз він у зоні бойових дій, а його сім'я в Києві. Під час однієї з атак біля будинку артиста збили ракету. На тлі російського брухту показалася його 3-річна донька.

Не встиг Ярмак забойкотувати концерт Світлани Лободи та оголосити свій збір на "Охматдит", як вийшов в інстаграм з новою публікацією. Реп-виконавець показав, що відбувається вдома – поки він боронить країну на передовій, Росія "вкриває" ракетами його дім.

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Ярмак показав фото доньки біля збитої ракети

Реалії часу. По тату х**рить танк і арта кожен день, а дружина з дитиною ховається щоночі від ракет. Це моя Соломія, а на задньому плані збите російcьке лайно неподалік від нашого будинку,

– прокоментував Ярмак.

Він наголосив, що до збитої російської ракети донька наблизилася лише після того, як на місці попрацювали вибухотехніки.

"Фото було зроблене після огляду спеціалістами вибухотехніками. Ніколи не наближайтеся до подібних предметів без попереднього огляду відповідних служб", – написав Ярмак і додав, що "клята нація має помирати в найстрашніших муках".

Донька Ярмака Соломія біля ракети / Фото з інстаграму репера

Під промовистими фото Ярмак звернувся й до українців, для яких досі "какая разніца": "Ви або почнете вмикати мозок, або теж будете п*жджені".

Донька Ярмака Соломія біля ракети / Фото з інстаграму репера

У коментарях на фото Соломії відреагувала зіркова кума Ярмака Світлана Тарабарова. "Просто жесть", – написала співачка. Її підтримали користувачі інстаграму: