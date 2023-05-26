Не успел Ярмак забастовать концерт Светланы Лободы и объявить свой сбор на "Охматдет", как вышел в инстаграм с новой публикацией. Рэп-исполнитель показал, что происходит дома – пока он защищает страну на передовой, Россия "укрывает" ракетами его дом.
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Ярмак показал фото дочери возле сбитой ракеты
Реалии времени. По папе х**рит танк и арта каждый день, а жена с ребенком прячется каждую ночь от ракет. Это моя Соломия, а на заднем плане сбитое русское дерьмо неподалеку от нашего дома,
– прокомментировал Ярмак.
Он подчеркнул, что к сбитой российской ракете дочь приблизилась только после того, как на месте поработали взрывотехники.
"Фото было сделано после осмотра специалистами взрывотехниками. Никогда не приближайтесь к подобным предметам без предварительного осмотра соответствующих служб", – написал Ярмак и добавил, что "проклятая нация должна умирать в самых страшных муках".
Дочь Ярмарка Соломия возле ракеты / Фото из инстаграма рэпера
Под красноречивыми фото Ярмак обратился и к украинцам, для которых до сих пор "какая разница": "Вы либо начнете включать мозг, либо тоже будете п*жены".
Дочь Ярмарка Соломия возле ракеты / Фото из инстаграма рэпера
В комментариях на фото Соломии отреагировала звездная кума Ярмака Светлана Тарабарова. "Просто жесть", – написала певица. Ее поддержали пользователи инстаграма:
- "В Соломии течет кровь настоящего воина";
- "Берегите красавицу. Спасибо вам за ваш труд";
- "Такая маленькая, но какое величие в глазах Соломийки. Береги Господь всех детей";
- "Пусть дождется своего отца с фронта".