Японська танцювальна студія En Dance Studio презентувала кліп про добро та зло ще у серпні цього року. Однак українській аудиторії про нього стало відомо лише днями.

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Все тому, що спочатку танцівниці не дотрималися авторського права й не повідомили Dakh Daughters про використання їхньої музики.

Дивіться відео En Dance Studio на пісню Dakh Daughters:



Але сам гурт на це не образився. На сторінці в інстаграмі учасниці висловили подяку за поширення українських пісень.

Дякуємо японським сестрам за таке відео,

– написали Dakh Daughters.

En Dance Studio використала пісню Rozy / Donbass. На ютубі ця композиція набрала вже понад 3 мільйони переглядів.

Dakh Daughters – Rozy / Donbass: дивіться відео



Реакція мережі

У коментарях під відео японських танцівниць безліч відгуків від українців:

"Україна багата на талановитих виконавців! Японці дуже круто танцюють під українську музику!";

"Круто, що українські гурти стають популярними за межами нашої країни. Класні танці";

"Неймовірне поєднання культур. Дякую за таке відверте виконання";

"Вау!!! Це просто неймовірно!!! Краще, що я бачив і чув за останній час";

"Круте відео! Японські дівчата такі ж талановиті, як і наші Dakh Daughters!";

"Просто фантастичне виконання! Передали усю атмосферу пісню у цьому танці";

"Дуже файно, аж волосся на голові заворушилося".

Що відомо про Dakh Daughters