Японская танцевальная студия En Dance Studio презентовала клип о добре и зле еще в августе этого года. Однако украинской аудитории о нем стало известно лишь на днях.
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Все потому, что сначала танцовщицы не придерживались авторского права и не сообщили Dakh Daughters об использовании их музыки.
Смотрите видео En Dance Studio на песню Dakh Daughters:
Но сама группа на это не обиделась. На странице в инстаграме участницы выразили благодарность за распространение украинских песен.
Спасибо японским сестрам за такое видео,
– написали Dakh Daughters.
En Dance Studio использовала песню Rozy / Donbass. На ютубе эта композиция набрала уже более 3 миллионов просмотров.
Dakh Daughters – Rozy / Donbass: смотреть видео
Реакция сети
В комментариях под видео японских танцовщиц множество отзывов от украинцев:
- Украина богата на талантливых исполнителей! Японцы очень круто танцуют под украинскую музыку!";
- "Круто, что украинские группы становятся популярными за пределами нашей страны. Классные танцы";
- "Невероятное сочетание культур. Спасибо за такое откровенное исполнение";
- "Вау!!! Это просто невероятно!!! Лучшее, что я видел и слышал за последнее время";
- "Крутое видео! Японские девушки такие же талантливые, как и наши Dakh Daughters!";
- "Просто фантастическое исполнение! Передали всю атмосферу песню в этом танце";
- "Очень хорошо, аж волосы на голове зашевелились".
Что известно о Dakh Daughters
- Украинская женская группа выступает в жанрах "фрик-кабаре" и театрального перформанса.
- Группа выступает с 2012 года, а в 2013 они дали концерт в Киевской малой опере. Одна из участниц является солисткой группы "ДахаБраха".
- В выступлениях Dakh Daughters используют тексты украинских и российских поэтов. Их концерты проходят не только в Украине, но и во Франции и Польше.
- В видео Rozy / Donbass объединены 35-й сонет Шекспира и украинские народные песни. Его выпустили в 2013 году.