Японская танцевальная студия En Dance Studio презентовала клип о добре и зле еще в августе этого года. Однако украинской аудитории о нем стало известно лишь на днях.

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Все потому, что сначала танцовщицы не придерживались авторского права и не сообщили Dakh Daughters об использовании их музыки.

Смотрите видео En Dance Studio на песню Dakh Daughters:

Но сама группа на это не обиделась. На странице в инстаграме участницы выразили благодарность за распространение украинских песен.

Спасибо японским сестрам за такое видео,
– написали Dakh Daughters.

En Dance Studio использовала песню Rozy / Donbass. На ютубе эта композиция набрала уже более 3 миллионов просмотров.

Dakh Daughters – Rozy / Donbass: смотреть видео

Реакция сети

В комментариях под видео японских танцовщиц множество отзывов от украинцев:

  • Украина богата на талантливых исполнителей! Японцы очень круто танцуют под украинскую музыку!";
  • "Круто, что украинские группы становятся популярными за пределами нашей страны. Классные танцы";
  • "Невероятное сочетание культур. Спасибо за такое откровенное исполнение";
  • "Вау!!! Это просто невероятно!!! Лучшее, что я видел и слышал за последнее время";
  • "Крутое видео! Японские девушки такие же талантливые, как и наши Dakh Daughters!";
  • "Просто фантастическое исполнение! Передали всю атмосферу песню в этом танце";
  • "Очень хорошо, аж волосы на голове зашевелились".

Что известно о Dakh Daughters

  • Украинская женская группа выступает в жанрах "фрик-кабаре" и театрального перформанса.
  • Группа выступает с 2012 года, а в 2013 они дали концерт в Киевской малой опере. Одна из участниц является солисткой группы "ДахаБраха".
  • В выступлениях Dakh Daughters используют тексты украинских и российских поэтов. Их концерты проходят не только в Украине, но и во Франции и Польше.
  • В видео Rozy / Donbass объединены 35-й сонет Шекспира и украинские народные песни. Его выпустили в 2013 году.