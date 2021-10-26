Японська принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина

26 жовтня 2021 , 09:51
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Джерело:

NHK

Японська принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина Кея Комуро. Тепер вона збирається покинути королівську сім'ю та відмовитися від монаршого статусу.

Обранцем доньки наслідного принца Акісіно став її однокурсник з міжнародного християнського університету. Закохані разом навчалися в Токіо. 

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Принцеса Мако вийшла заміж

Весілля Мако та Кея відбулося 26 жовтня. Тепер 30-річна японка покинула королівську сім'ю та взяла прізвище чоловіка – Мако Комуро. Перед  церемонією одруження дівчина відвідала свої батьків, бабу та діда. 

Та громадськість Японії негативно відреагувала на вихід Мако з імператорської сім'ї. Тепер в країні загостриться проблема швидкого скорочення монаршої династії. 


Принцеса Мако та Кей Комуро / Фото Getty Images

Стосунки Мако та Кея Комуро

  • Про особисте життя японської принцеси відомо не багато. 
  • Мако та Кей познайомилися у 2012 році в університеті. 
  • Комуро має роботу в Сполучених Штатах Америки, однак наразі разом із дружиною житиме в Токіо.
  • Через деякий час подружжя планує переїхати в США на постійне місце проживання.
Автор: Христина Кобак