Избранником дочери наследного принца Акисино стал ее однокурсник из международного христианского университета. Влюбленные вместе учились в Токио.

К теме Японская принцесса Мако откажется от 1,3 миллиона долларов ради свадьбы с простолюдином

Принцесса Мако вышла замуж

Свадьба Мако и Кея состоялась 26 октября. Теперь 30-летняя японка покинула королевскую семью и взяла фамилию мужа – Мако Комуро. Перед церемонией бракосочетания девушка посетила своих родителей, бабушку и дедушку.

Но общественность Японии негативно отреагировали на выход Мако из императорской семьи. Теперь в стране обострится проблема быстрого сокращения монаршей династии.