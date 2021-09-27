Принцеса Мако відмовилася від усіх королівських титулів, оскільки її коханий не має шляхетного походження. Весілля вже декілька разів відкладали на невизначений термін, тому принцеса прагне вже якомога швидше піти під вінець з обранцем.

Дивіться також Меган Маркл у молочній мінісукні виступила на масштабному заході в Нью-Йорку

Стосунки принцеси Мако та Кея Комуро

Закохані познайомилися у 2012 році в християнському університеті. Про заручини офіційно оголосили у 2017 році. Мако вважає, що відмова від виплати має прискорити процес одруження. Згідно з японським законодавством після весілля подружжя, яке складається з члена імператорської родини та простолюдина, не отримує імператорського статусу. Також його не отримають діти Мако та Кея.

Відомо, що раніше пара переносила весілля зазначаючи, що потрібно спершу спланувати майбутнє. Однак були чутки про те, що свято не відбудеться через відсутність підготовки. Дату весілля можуть оголосити вже в жовтні.

Мако планує переїхати разом із коханим до Сполучених Штатів Америки. Наречений принцеси чекає на результати іспитів з права. Він хоче будувати адвокатську кар'єру в Нью-Йорку.

У ЗМІ є інформація про те, що бабуся Мако – колишня імператриця Мітіко казала онуці, що вона "наївна" й наголошувала на припиненні її стосунків з простолюдином. Жінка нібито отримала повідомлення про те, що мати Комуро пов'язана з грошовим конфліктом на суму майже 40 тисяч доларів.