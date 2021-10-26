Обранцем доньки наслідного принца Акісіно став її однокурсник з міжнародного християнського університету. Закохані разом навчалися в Токіо.

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Принцеса Мако вийшла заміж

Весілля Мако та Кея відбулося 26 жовтня. Тепер 30-річна японка покинула королівську сім'ю та взяла прізвище чоловіка – Мако Комуро. Перед церемонією одруження дівчина відвідала свої батьків, бабу та діда.

Та громадськість Японії негативно відреагувала на вихід Мако з імператорської сім'ї. Тепер в країні загостриться проблема швидкого скорочення монаршої династії.

Японія
Принцеса Мако та Кей Комуро / Фото Getty Images

Стосунки Мако та Кея Комуро

  • Про особисте життя японської принцеси відомо не багато.
  • Мако та Кей познайомилися у 2012 році в університеті.
  • Комуро має роботу в Сполучених Штатах Америки, однак наразі разом із дружиною житиме в Токіо.
  • Через деякий час подружжя планує переїхати в США на постійне місце проживання.