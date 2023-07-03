24 Канал расскажет больше об украинке-предательнице, сбежавшей в Россию. Напомним, что раньше мы писали о "Мисс Украину" Инне Цымбалюк, которая переехала в Москву и родила дочь олигарху.

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Кто такая Яна Соломко

Девушка родилась в поселке Чутово Полтавской области, а с 13 лет жила в Киеве. Однако сейчас скандальная украинка живет и прославляет террористическую Россию.

Напомним, что популярность Ян принесла участие в шоу "Холостяк-1", где главным героем был хореограф Макс Чмерковский. Яна дошла до финала, но Чмерковский выбрал другую участницу – Александру Шульгину.



Яна Соломко с Максимом Чмерковским / Фото из соцсетей

Кроме того, Соломко всегда интересовалась музыкой. Немногие знают, но в 2006 году она принимала участие в проекте "Шанс". Тогда на нее обратил внимание Игорь Кондратюк, а вскоре певицу пригласили в "Американский шанс".

Уже после "Холостяка" артистка была определенное время в составе группы REAL O, о которой заботилась Наталья Могилевская. В составе группы также была скандальная украинка Регина Тодоренко.



Яна Соломко в составе группы REAL O / Фото из соцсетей

Впоследствии Яна покинула группу и начала выступать сама. Однако в Украине широкой популярности Соломко так и не приобрела. Вероятно, именно поэтому и уехала в Россию.

Бегство в Россию ради карьеры

В начале января 2020 стало известно, что Яна Соломко переехала в Москву, где начала строить карьеру певицы. Теперь она выступает под псевдонимом SOYANA.

На вопрос фанатов, почему она поехала к врагам и оккупантам, Соломко тогда ответила: "Жаль, что моя страна не принимает меня так, как принимают здесь".

Яна Соломко выступила в России в 2022 году: видео

Что Соломко говорила о войне в Украине

24 февраля 2022 года, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Яна осудила войну. Она сказала, что в Украине живет вся ее семья, потому она хочет мира.

У себя в соцсетях Соломко написала : "Нет слов... По всей Украине объявлено военное положение. В Киеве вся наша семья. Молимся за вас. Нет войне! Миру всем!"

Это было последнее, что она говорила о поддержке Украины. Спустя пять месяцев она молчала о войне, а летом 2022 года шокировала публику циничным поступком – выступила на российском концерте.

Выступления в России и песни о российских военных

Тогда предательница неожиданно показала видео из Москвы. Тогда Яна Соломко заявила, что ей было приятно выступать перед россиянами.

А в феврале этого года певица-предательница выпустила песню "ННН" о российских оккупантах, которых она ждет с победой. Продюсером выступил скандальный Юрий Бардаш, после начала вторжения сбежавший в Россию.

Новая песня Соломко посвящена любви к российскому военному, который сейчас убивает украинцев на ее родине. "Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь!", – подписала клип SOYANA. В песне она поет, как будет ждать террориста с победой, называя его "героем".

Смотрите клип предательницы SOYANA о российских окупантов: видео

Добавим, что певица закрыла комментарии в Инстаграмме, опасаясь негатива от своих земляков. Теперь ее страница вообще недоступна на территории Украины.