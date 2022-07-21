"Вперед по трупах": Яна Соломко з "Холостяка-1" засвітилася на фестивалі в Москві

Поки російська армія бомбить українські міста, у Москві влаштовують музичні фестивалі. Найгірше те, що на них досі з'являються українські артисти. Так, на Summer Sound виступила Яна Соломко, яку знають з першого сезону "Холостяка".

Спочатку Яна Соломко брала участь у "Шансі", 2011 року піарилася на "Холостяку" з Максом Чмерковським, згодом співала в гурті Real O та під крилом Юрія Нікітіна. Очевидно, підкорити український шоу-біз дівчині не вдалося, тож вона перейменувалася в SOYANA й взялася пробивати дорогу в російський. Від кар'єри в країні-агресорці Соломко не відмовилася навіть попри повномасштабну війну.

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Як Яна Соломко зганьбилася в Москві

На відкритому майданчику Дизайн Заводу в Москві Яна Соломко заспівала кілька своїх пісень і вистелилася перед російською публікою. Українка заявила, що "дуже приємно" виступати для народу, який нищить її Батьківщину.

Приємно з вами познайомитися. Мене звати SOYANA. Мені дуже приємно бути сьогодні тут разом з вами. Дякую вам величезне,

– видала Яна Соломко зі сцени.

– серія літніх концертів у Москві та Санкт-Петербурзі. Організатори кажуть, що на фестивалі виступають "топові артисти, які представляють різні тренди розвитку сучасної".

Цікаво, що "порадіти" за Яну Соломку користувачі з України не можуть, адже вона обмежила їм доступ до свого інстаграму. Схоже, українська публіка дівчину більше не цікавить, вона націлена на аудиторію з країни-агресорки. Про це свідчать навіть російські номери директора та піарниці в шапці її профілю.

Скриншот з інстаграму Яни Соломко

Однак достукатися до Соломко деяким українцям таки вдалося:

"Це називається вперед по трупах. Зрадниця. Саме Україна тебе зробила популярною. А як же твоє "давай народну" і заспівала "Вербову дощечку". Фу, аж бридко";

"Який жах. Поки земляків щоденно вбивають російські ракети такі недозірки співають для окупантів. Прощення вам немає";

"В Україні не признали, бо тут конкуренція, а там нема з ким. Всяке сміття звідси їде, туди їм дорога";

"Ганьба! Дівчино, ви не гідні свого прізвища. Змініть його, майте повагу до пращурів, не ганьбіть";

"Вона ротом заробляє і їсть, там мозок, серце і душа відсутні. Забрати громадянство України";

"Зрадниця! Продажна повія! Сором тобі. Ніколи не повертайся";

"Гроші не пахнуть? Сором, зрадниця";

"Продажна тварюка";

"Вітаю, ти дісталась дна".