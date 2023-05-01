Тренд тіктоку наживо: YAKTAK і KOLA заспівали "Порічку" на концерті у Львові

28 квітня молодий український виконавець YAKTAK зібрав аншлаги на двох сольних концертах у Львові. Разом з артистом на сцену вийшла співачка KOLA. Вони разом заспівали трек "Порічка", який став новим трендом тіктоку.

Талановитий і харизматичний YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) відправився у перший концертний тур. У багатьох українських містах артистові доводиться оголошувати про додаткові концерти, оскільки охочих послухати улюблені треки наживо надзвичайно багато.

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YAKTAK і KOLA заспівали "Порічку" у Львові

У рамках цього туру 28 квітня відбулися два сольні концерти YAKTAK у Львові. Там було кілька запрошених гостей, серед яких одна з найпопулярніших сучасних артисток – KOLA. Вони разом виконали дуетну пісню "Порічка", яка вже стала хітом та розриває тікток. Станом на 1 травня "Порічка" посідає 2-ге місце в трендах ютубу.

На двох концертах була повна зала глядачів. Прихильники YAKTAK разом з ним виконували всі пісні, серед яких "Погляд", "Чекає вдома", "Не мовчи" та багато інших.

Нагадаємо, на початку квітня ми спілкувалися з Ярославом. Тоді говорили про початок музичної кар'єри виконавця, дуети з відомими артистами, стосунки з дівчиною, яка також є його менеджером і допомагає у творчості. Під час розмови YAKTAK був дуже щирим і зворушливим. Що розповів нам – читайте за посиланням.