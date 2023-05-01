Талантливый и харизматичный YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) отправился в первый концертный тур. Во многих украинских городах артисту приходится объявлять о дополнительных концертах, поскольку желающих послушать любимые треки вживую очень много.

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YAKTAK и KOLA спели "Поричку" во Львове

В рамках этого тура 28 апреля состоялись два сольных концерта YAKTAK во Львове. Там было несколько приглашенных гостей, среди которых одна из популярнейших современных артисток – KOLA. Они вместе исполнили дуэтную песню "Поричка", которая уже стала хитом и разрывает тикток. По состоянию на 1 мая "Поричка" занимает 2-е место в трендах ютуба.

На двух концертах был полный зрительный зал. Поклонники YAKTAK вместе с ним исполняли все песни, среди которых "Взгляд", "Ожидает дома", "Не молчи" и многие другие.

Напомним, в начале апреля мы общались с Ярославом. Тогда говорили о начале музыкальной карьеры исполнителя, дуэтах с известными артистами, отношениях с девушкой, которая также является его менеджером и помогает в творчестве. Во время разговора YAKTAK был очень искренним и трогательным. Что рассказал нам – читайте по ссылке.