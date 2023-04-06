О начале карьеры, отношениях, дуэтах с другими артистами YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) рассказал в рамках проекта "Интервью24". Пообщались мы в преддверии премьеры нового трека Ярослава.

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6 апреля он презентовал песню, которую записал в дуэте из KOLA – "Поричка". Это песня о трогательной, нежной и приятной любви, где люди счастливы вместе, радуются как дети. Трек пронизан атмосферой самого теплого времени года и радостными моментами. Он точно погрузит каждого в свои приятные воспоминания, где сладко, весело и нет забот.

YAKTAK и KOLA – "Поричка": смотрите видео онлайн

Я живу музыкой, – YAKTAK о начале карьеры

Сейчас вы являетесь одним из самых перспективных артистов в украинском шоу-бизнесе. Каждый трек YAKTAK мгновенно становится хитом, трендом тиктока. Как начался ваш сценический путь?

Я живу музыкой. Начал с каверов. В тиктоке залетела "Гуцулка Ксеня". 3 февраля 2022 года была премьера первой песни YAKTAK. Следующая песня должна была выйти 24 февраля, но тогда не могло быть никаких песен.

YAKTAK – "Гуцулка Ксеня": смотрите видео онлайн

YAKTAK – кто это? Какова ваша аудитория?

Я считаю, что у меня достаточно широкая аудитория. Я хотел и хочу, чтобы мою музыку слушали как можно больше людей. Часто пишут как девочки 12-летнего возраста, что мои песни помогают пережить определенные моменты. Так же пишут женщины, которые ждут мужей с фронта.

Ради этого я все это и делаю – чтобы дать людям какую-то эмоцию. Когда люди проживают определенные моменты своей жизни с моими песнями – это самая высокая похвала.

Вам 17 лет. Будете профессиональным музыкантом или все-таки музыка будет более чем хобби?

Пока я учусь на музыканта. Я живу этим, не представляю свою жизнь без музыки.

В чем самая большая сложность в развитии карьеры сейчас? И из кого состоит ваша команда?

Моя команда состоит из меня, моей менеджерки Софии, моей девушки Алисы, которая очень помогает. Ну и из множества подписчиков, которые всегда поддерживают.

Война точно не помогает ни в чем. Сложно организовывать концерты, разные мероприятия, съемки. Конечно, нельзя жаловаться, потому что есть гораздо хуже ситуации. Во время войны тяжело работать, но вдохновляет, когда вижу, что люди хотят новых треков. Это очень вдохновляет.

Как я уже отмечала, ваши треки мгновенно становятся трендами тиктока. Ожидали ли вы такого успеха?

Так было не сразу. К этому успеху шел год. Сразу думал, что будет лучше, мечтал, но так не получилось. Но сейчас я делаю то, что я люблю. Как могу, поддерживаю наших людей.

Инициатором был я, – о дуэтах из Jerry Heil, MamaRika

За время войны вы уже записали несколько коллабораций с известными исполнителями. Кто инициатор такого сотрудничества? Как вообще происходит процесс реализации таких дуэтов?

Обычно инициатором был я. С Jerry Heil мы были знакомы очень давно, я ей послал дэмку. Трек "В пустой комнате" записывали на расстоянии.

YAKTAK и Jerry Heil – "В пустой комнате": смотрите видео онлайн

Так же с MamaRika. Я написал две песни, из которых ей понравилась "Лелека".

YAKTAK и MamaRika – "Лелека": смотрите видео онлайн

А с SOBOL мы вместе написали "Взгляд".

YAKTAK и SOBOL – "Взгляд": смотрите видео онлайн

Кто из современных украинских артистов для вас кумир?

Я меломан, очень люблю разную музыку. Сейчас у нас очень много талантливых артистов. Мне нравится, как сейчас развивается украинская музыка. Нравится Golubenko, Skofka, ARKUSH.

Равняюсь по себе, – о конкуренции и сотрудничестве с продюсерами

А кто главный конкурент?

Я сам. Равняюсь по себе, кем я был год, пол года назад. Ставлю себе какие-нибудь цели. Иногда думаю: "Может с понедельника начну?". А потом думаю: "Ярик, кого ты обманываешь? Сам себя?". И работаю.

Как я понимаю, вы сами пишете свои тексты и музыку. Как это происходит, когда приходит вдохновение?

Я пишу и ночью порой, по-разному бывает. Иногда знаю, что нужно написать песню, сижу над этим. А бывает, что приходит вдохновение и через 20 минут напишу песню. Так было с треком "Не молчи". Обычно нужно, чтобы была какая-то эмоция, которая вдохновит и поведет.

YAKTAK – "Не молчи": смотрите видео онлайн

Учитывая вашу стремительную популярность, были ли предложения сотрудничества от продюсеров, лейблов? Или хотели бы поработать с кем-то?

Мне нравится, как сейчас разрывается моя музыка. А время покажет.

Какова ваша самая дорогая видео работа, самая дорогая песня? Ведь в создание, раскрутку нужно вложить немало средств.

К примеру, клип на песню "Невеста" мы снимали в деревне. Поехали с гитарой, стали у хорошего дерева, сняли клип. Нет никакого секрета. Мои клипы очень просты.

YAKTAK – "Невеста": смотрите видео онлайн

Очень люблю этот конкурс, – о "Голосе страны" и Евровидении

Недавно объявили кастинг на новый сезон "Голоса страны". Вы являетесь одним из тех артистов, которые стали новым голосом во время войны. Планируете участвовать в проекте?

Я был на "Голосе дети" в 2019 году, занял там второе место. До победы не хватило 5 – 6 голосов. Перед тем был на "Украина имеет талант", получил 3 "да", но дальше не прошел, даже на телекастинге меня не показали.

YAKTAK на "Голос дети": смотрите видео онлайн

И был на "Голосе страны" на кастинге перед войной. Я не прошел и сказал себе: "Все, я туда пойду только, как приглашенный гость".

Думали ли подаваться на Евровидение?

Очень люблю этот конкурс. Я с мамой начал смотреть Евровидение, когда был очень мал. В будущем я хотел бы попробовать свои силы там.

Алиса помогает во всем, – об отношениях с девушкой

Недавно вы объявили свой первый тур. Во Львове из-за ажиотажа пришлось объявлять дополнительный концерт. Ожидали ли такого успеха? И что готовите для поклонников в туре?

Будут приглашены гости, но пока не рассекречивать. Люди, которые были на моих концертах, подтвердят, что поем вместе, круто проводим время, царит хорошая атмосфера.

На самом деле не ожидал, что будет такой ажиотаж.

Среди вашей аудитории есть много именно поклонниц, однако ваше сердце занято. Как девушка помогает вам в творчестве? Есть ли в ваших текстах личные истории?

Да, конечно. Алиса помогает во всем. Она очень давно со мной, верила в меня еще тогда, когда мало кто верил. Помогает во всем: от того, как я одет (хорошо, что она не видит, как я выгляжу сейчас (смеется – 24 Канал), до дизайна гитар и т.д.

Это пропаганда, – о русской музыке

Ярослав, вы активно популяризируете украинскую музыку, культуру, показываете, что у нас есть собственный качественный продукт. По вашему мнению, какой должна быть украинская музыка, чтобы после войны она оставалась в топах, а не была вытеснена русской?

Очень трудный и болезненный вопрос. Мне кажется, что это не украинская музыка должна стать. Есть очень разная украинская музыка: от шароварщины до суперстильной. Все зависит от того, что слушают люди. Народ сам выбирает, что слушать.

До войны я тоже слушал русскую музыку. Но после полномасштабного вторжения принципиально не включаю его. Это пропаганда.

Люди, которые слушают русскую музыку, говорят, что нет крутой украинской музыки. Они просто не ищут.