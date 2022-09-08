Якщо помре Єлизавета II: план дій у Великій Британії

Увесь світ стривожений новиною про погіршення самопочуття Єлизавети II. Зараз у Шотландії поруч з королевою вже є її діти. У випадку, якщо не стане 96-річної Її Величності, похорон пройде під давно розробленим сценарієм "Лондонський міст".

У розпорядженні видання Politiko вже давно є докладний план. Вперше сценарій "Лондонський міст" був написаний у 1960-х роках, але ніколи не публікувався з такими подробицями.

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Згідно з ним, через кілька годин після смерті королеви Єлизавети II відбудеться низка важливих дзвінків до прем’єр-міністерки, секретаря Кабінету Міністрів та ще інших міністрів та офіційних осіб.

Нова прем’єр-міністерка Ліз Трасс буде проінформована особистим секретарем королеви, який повідомить про смерть Єлизавети II.

Після цього королівська родина випустить офіційне повідомлення, повідомивши таким чином громадськість. Секретарі департаментів матимуть сказати міністрам фразу: "Нас щойно проінформували про смерть Її Величності Королеви". Міністри та посадовці також отримають електронного листа від секретаря кабінету міністрів, чернетка якого говорить: "Шановні колеги, я з сумом пишу вам, щоб повідомити вам про смерть Її Величності Королеви".

Далі прапори у Лондоні приспутять на 10 хвилин, а парламент Британії та законодавчі органи Північної Ірландії, Шотландії та Вельсу – закриються. Сайт королівської сім’ї зміниться на чорний, підтверджуючи смерть королеви, а на сайті уряду відображатиметься чорний банер.

Міноборони організує салюти, буде оголошено хвилину мовчання всією країною. Потім прем'єр-мініст проведе аудієнцію з новим королем, а о 18:00 король Карл (монарше ім'я принца Чарльза) виступить по радіо.

У соборі Святого Павла в центрі Лондона пройде поминальна служба. 10 годині ранку наступного дня після смерті королеви Рада з приєднання збереться, щоб проголосити короля Карла новим сувереном. О 15:30 прем'єр та уряд проведуть аудієнцію у нового короля.

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Якщо королева помре у Шотландії, активується операція "Єдиноріг", її труну доставлять або поїздом. Також можуть запустити операцію "Overstudy", перевізши труну до столиці літаком.

Церемонія відспівування відбудеться через 10 днів після смерті у Вестмінстерському абатстві. Поховають Єлизавету II у родинному склепі поруч з її чоловіком Філіпом у Віндзорському замку.



Королеву Єлизавету II поховають поруч з принцом Філіпом / Фото з Getty Images

До цього впродовж трьох днів її тіло лежатиме у Вестмінстерському абатстві, щоб представники громадськості могли прийти і висловити свою повагу.

На шостий день після смерті монарха відбудеться репетиція державної похоронної процесії. На сьомий день новий король Великобританії відправиться в Уельс, де прийме співчуття у місцевому парламенті, а потім відвідає службу в соборі Ліандафф у Кардіффі.

Всі урядові відомства візьмуть на себе величезну роботу з підготовки похорону. Найбільші труднощі чекають міністерства закордонних справ, внутрішніх справ і транспорту. Найголовнішою проблемою стане великий наплив туристів, які захочуть приїхати на похорон в час пандемії, яка лише загострюється з настанням осені.

Кількість людей у Лондоні завдасть величезної проблеми для транспортної мережі та призведе до перенаселення.

Розвідувальні служби будуть перебувати в стані підвищеної готовності в разі посилення терористичної загрози.

На десятий день у Вестмінстерському абатстві пройдуть похорони королеви. Для всієї країни це буде "День національної жалоби". Опівдні по всій країні пройде двохвилинне мовчання.

Урочиста служба відбудеться у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Поховають королеву Єлизавету II в меморіальній каплиці короля Георга VI в замку.