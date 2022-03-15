Відомий український виконавець Олександр Пономарьов поділився відео з фанами. Він порівняв українців з бджолами.

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Олександр Пономарьов про українців

Співак зауважив, що як і бджоли, українці не становили комусь загрози. Однак коли їх провокують та зачіпають, для ворога назад дороги немає.

Українці вони як бджоли... Потроху, по краплині збирають свій мед. Нікому не загрожують. Роблять свою справу. Нікого не чіпають. Але якщо чіпають їх, вони підіймаються всі. І їм уже тоді все одно, якого ти розміру. Тримаємося! Я вірю в українську армію. Ми переможемо! Це наша земля! Слава Україні!

– сказав артист.

Додамо, Олександр Пономарьов взяв участь у записі ролика-звернення до очільника Кремля. У ньому українські зірки закликали припинити вбивства.

Олександр Пономарьов про українців: