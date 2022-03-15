Известный украинский исполнитель Александр Пономарев поделился видео с фанами. Он сравнил украинцев с пчелами.

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Александр Пономарев об украинце

Певец отметил, что, как и пчелы, украинцы не представляли кому-то угрозы. Однако, когда их провоцируют и затрагивают, для врага назад дороги нет.

Украинцы они как пчелы... Понемногу, по капле собирают мед. Никому не угрожают. Делают свое дело. Никого не трогают. Но если трогают их, они поднимаются все. И им уже тогда все равно, какого размера ты. Держимся! Я верю в украинскую армию. Мы победим! Это наша земля! Слава Украине!

– сказал артист.

Александр Пономарев принял участие в записи ролика-обращения к главе Кремля . В нем украинские звезды призвали прекратить убийства.