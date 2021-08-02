Надя Дорофєєва розповіла про стан танцівника, якого побили біля гей-клубу
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
У неділю, 1 серпня, танцівника з шоу-балету Наді Дорофєєвої жорстоко побив військовий-охоронець. Хлопця терміново госпіталізували, йому зробили трепанацію черепа. За словами зірки, Женя досі в комі.
Зважаючи на те, що перепалка сталася приблизно о 7:40, до лікарні 22-річний танцівник потрапив вранці 1 серпня. Працівник Управління державної охорони завдав юнаку всього один потужний удар, від якого той втратив свідомість, вдарився головою об паркан і бруківку. Це призвело до крововиливу в мозок.
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Медики ввели Женю в медикаментозну кому, з якої він мав вийти в понеділок, 2 серпня. За словами співачки, стан танцівника її балету стабільно важкий.
Женя все ще перебуває в медикаментозній комі. Уся команда, друзі, близькі й всі небайдужі люди тримають кулаки й вірять у краще. Посилаймо найдобріші думки Жені, щоб він швидше одужав і відновився,
– написала Надя Дорофєєва.
Жорстоке побиття танцівника Наді Дорофєєвої біля гей-клубу
- Інцидент стався неподалік столичного гей-клубу Lift, на вулиці Антоновича, 45.
- Як видно з відео, яке розлетілося мережею, конфлікт спровокував військовий-охоронець. Він сильно штовхнув друга танцівника. Після словесної перепалки чоловік завдав потужний удар кулаком у голову юнака. Той втратив свідомість і впав на землю.
- Нападник не став тікати з місця події, його друзі намагалися надати Жені першу допомогу. Однак, судячи з того, що його розшукували в мережі, приїзду медиків він не дочекався.
- Особу чоловіка встановили у день побиття. Він виявився працівником Управління державної охорони України.
- Чоловіка усунули від роботи, а тоді затримали й відкрили кримінальне провадження. Нападнику загрожує від 5 до 8 років в'язниці.