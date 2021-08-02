Зважаючи на те, що перепалка сталася приблизно о 7:40, до лікарні 22-річний танцівник потрапив вранці 1 серпня. Працівник Управління державної охорони завдав юнаку всього один потужний удар, від якого той втратив свідомість, вдарився головою об паркан і бруківку. Це призвело до крововиливу в мозок.

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Медики ввели Женю в медикаментозну кому, з якої він мав вийти в понеділок, 2 серпня. За словами співачки, стан танцівника її балету стабільно важкий.

Женя все ще перебуває в медикаментозній комі. Уся команда, друзі, близькі й всі небайдужі люди тримають кулаки й вірять у краще. Посилаймо найдобріші думки Жені, щоб він швидше одужав і відновився,

– написала Надя Дорофєєва.

Жорстоке побиття танцівника Наді Дорофєєвої біля гей-клубу