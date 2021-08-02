Несмотря на то, что перепалка произошла примерно в 7:40, в больницу 22-летний танцор попал утром 1 августа. Работник Управления государственной охраны нанес юноше всего один мощный удар, от которого тот потерял сознание, ударился головой о забор и мостовую. Это привело к кровоизлиянию в мозг.

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Медики ввели Женю в медикаментозную кому, из которой он должен был выйти в понедельник, 2 августа. По словам певицы, состояние танцора ее балета стабильно тяжелое.

Женя все еще находится в медикаментозной коме. Вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держат кулаки и верят в лучшее. Посылаем самые добрые мысли Жене, чтобы он быстрее выздоровел и восстановился,

– написала Надя Дорофеева.

Жестокое избиение танцора Нади Дорофеевой возле гей-клуба